WhatsApp si conferma ancora una volta il luogo preferito per i malintenzionati che intendono condividere le fake news della rete. Anche in questa fase discendente dell’emergenza Covid continuano messaggi sospetti sulla piattaforma.

WhatsApp, le fake news con i Green Pass in vendita a 100 euro

Le fake news di WhatsApp son tornate ad essere di particolare rilevanza da quando è stato introdotto l’obbligo vaccinale sul luogo di lavoro per gli over 50. Molti hacker, in tal senso, provano a vendere a coloro che hanno scelto di non vaccinarsi una serie di certificazioni verdi fasulle.

I cosiddetti Green Pass rafforzati fasulli sono messi in vendita su WhatsApp al costo simbolico di 100 euro. I pagamenti non sono tracciati, ma avvengono spesso con moneta virtuali o con acquisto di bitcoin.

A caratterizzare questi messaggi sono ovviamente le truffe nei confronti dei lettori. Obiettivo primario dei malintenzionati, in questo senso, è quello di estorcere denaro a tutti coloro che sono scettici riguardo al tema dei vaccini. Dopo aver inoltrato il pagamento dal valore di 100 euro, ovviamente i lettori non ricevono alcun Green Pass ed alcuna certificazione in cambio.

Questi messaggi hanno anche scopi paralleli. Gli hacker, in alcune circostanze, sono anche intenzionati a ricevere i dati riservati degli utenti, dati che potrebbero essere buoni per l’attivazione di servizi a pagamento sui piani tariffari TIM, Vodafone e WindTre.

Per quanto concerne il tema del Green pass, gli italiani devono ancora fare riferimento alle autorità sanitarie nazionali o locali. Dinanzi a tal genere di messaggi è inoltre opportuno segnalare il tutto ai tecnici della chat.