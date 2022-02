WhatsApp: esiste il trucco per essere invisibili, ecco come fare gratis

Molto spesso ci capita di voler essere lontani da occhi indiscreti pur utilizzando applicazioni molto famose sul web e nel mondo in generale. WhatsApp è una di queste ultime, soprattutto quando si parla di messaggistica ad altissimi livelli.

Tante persone scelgono di utilizzare questa piattaforma, la quale è la più rapida tra quelle di messaggistica. Allo stesso tempo però ci sono poche opportunità di passare inosservati quando si manda un messaggio, quando si accede o semplicemente quando si vuole solo leggere un messaggio in arrivo. Stando però all’esperienza di alcuni utenti che sarebbero andati ben oltre gli schemi della semplice applicazione, sarebbe possibile essere invisibili pur leggendo i messaggi di WhatsApp. Ciò comporterà che risulterete sempre nascosti, senza accessi e senza risultare online.

WhatsApp: ecco l’applicazione perfetta che non vi farà apparire online all’interno della chat

Secondo quanto riportato da diversi testimoni che avrebbero provato l’applicazione in anteprima, esisterebbe la possibilità di essere invisibile su WhatsApp. Tutto ciò che bisognerà fare sarà affidarsi ad un’applicazione di terze parti che, a detta di molti, funziona alla grande ed è legale al 100%.

Stiamo parlando di Unseen, soluzione presente sul web che non è altro che un’applicazione in grado di intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp. In parole povere, questa vi permetterà di leggere quanto arrivato sul vostro smartphone senza aprire WhatsApp. Proprio per questo motivo non andrete mai online pur venendo a conoscenza di tutto quello che vi hanno inviato. Allo stesso tempo neanche l’ultimo accesso sarà registrato ufficialmente per nessuno.