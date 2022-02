La funzionalità inclusa in WhatsApp più utilizzata da sempre è senza dubbi l’invio di fotografie, sia che esse siano state scattate in diretta attraverso la cam inclusa nell’app sia che vengano inviate come immagini da quelle salvate in galleria.

Un grande limite che però affligge da sempre questa funzionalità è l’andare incontro ad una compressione o downscaling che porta ad una contingente perdita di qualità nelle immagini, le quali non possono dunque giungere al destinatario al massimo del loro splendore ma appunto perdendo molto in resa, limite importante soprattutto se si vogliono condividere foto scattate magare con strumenti costosi.

Fino ad ora per l’invio delle immagini alla massima risoluzione veniva sfruttato un piccolo stratagemma, ovvero queste ultime venivano spedite come documento, trucchetto che però apriva le porte anche a rischi importanti poichè tale feature non offriva l’anteprima del documento, cosa che esponeva a rischi di incappare anche in files pericolosi.

WhatsApp cambia le carte in gioco

Stando a quanto emerso dalle analisi dei ragazzi di WABetaInfo, presto la musica potrebbe cambiare, stando al codice della beta di WhatsApp per Android (2.22.5.11), l’app in futuro mostrerà l’anteprima delle immagini anche laddove queste vengano inviate come documento per non comprometterne la qualità.

Si tratta di quella che potrebbe sembrare una piccola inezia ma non è cos’, in quanto consentirà a chi riceve dei files come documenti, di vedere in anticipo di cosa si tratta senza aprirlo necessariamente, cosa che in caso di apertura a scatola vuota altrimenti esporrebbe a rischi inutili l’utente in questione.