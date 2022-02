Le nuove offerte che Unieuro ha deciso di mettere a disposizione degli utenti, sono davvero tra le migliori mai viste prima, poiché sarà possibile pensare di acquistare nuovi prodotti di tecnologia, spendendo sempre cifre decisamente ridotte.

Il volantino che potete trovare elencato nel nostro articolo, è da considerarsi valido praticamente ovunque sul territorio nazionale, in altre parole può essere sfruttato sia da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in negozio, che dagli altri che invece si affideranno direttamente al sito ufficiale (con relativa spedizione gratuita presso il domicilio, per ogni ordine superiore ai 49 euro).

Unieuro: questi sconti sono davvero incredibili

Il volantino riserva piacevoli sorprese a tutti gli utenti, i nuovi sconti attivati dall’azienda sono tra i migliori in circolazione, con prezzi decisamente più bassi del normale. Osservando come al solito il segmento della telefonia mobile, notiamo infatti la possibilità di acquistare soluzioni del calibro di Galaxy S21, in vendita a soli 679 euro, passando anche per Galaxy S21+ a 799 euro, oppure il recentissimo Galaxy S21 FE, il cui prezzo si aggira attorno a 549 euro.

Per coloro che invece non vorranno acquistare uno smartphone, ma vorranno dedicarsi ad altre categorie di prodotti, ecco arrivare la possibilità di ricevere 20 euro in buoni sconto ogni 100 euro di spesa. Da notare che tale soluzione può essere sommata, ovvero spendendo 500 euro si avranno 5 buoni da utilizzare a partire dal mese successivo, e via andare. Tutte le nuove offerte sono raccolte direttamente a questo indirizzo.