I prezzi attivati da Trony raggiungono letteralmente i minimi storici, tutti gli utenti possono accedere all’ottima campagna promozionale, decidendo di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza però avere la possibilità di godere delle medesime riduzioni tramite il sito ufficiale.

Coloro che inoltre prevederanno di acquistare uno smartphone, ricordiamo essere possibile riceverlo nella solita variante no brand, ovvero con aggiornamenti tempestivamente rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico. Nel momento in cui verranno superati i 199 euro, sarà inoltre possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il tutto tramite comode rate fisse mensili, addebitate automaticamente sul conto corrente.

Trony: il nuovo volantino ha in serbo grandi sconti

Con il volantino Trony non si scherza assolutamente, fino al 9 marzo 2022 è stata lanciata una campagna promozionale decisamente interessante, all’interno della quale si trovano ottimi prodotti di tecnologia, con ampissime possibilità di scelta, e la possibilità di risparmiare decisamente di più del previsto.

Il meccanismo che regola l’intero volantino, già lo avevamo visto ed apprezzato in passato; consiste sostanzialmente nell’offrire al consumatore la possibilità di applicare lo sconto del 50% sul modello meno caro di una coppia di prodotti aggiunti al proprio carrello, i quali però devono differire di 5 euro nel prezzo di listino.

La riduzione verrà applicata direttamente sullo scontrino, non verranno emessi buoni sconto o rimborsi postumi all’effettiva data di acquisto. Il volantino può essere sfogliato direttamente sul sito, ed è valido ovunque.