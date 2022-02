TCL è pronta al lancio del nuovo tablet, il TabMax 10.4, in esclusiva solo online. La fase di prevendita si terrà su AliExpress dal 21 al 23 febbraio, ad un prezzo speciale di 243,27 euro.

“TCL ha scelto di collaborare con AliExpress come primo canale di vendita grazie alla presenza internazionale della piattaforma e alla sua semplicità di utilizzo, offrendo cosi un prezzo competitivo”. Il nuovo tablet sarà lanciato poco prima del MWC 2022 e punta tutto sulle ultime innovazioni, la creatività, la produttività e l’intrattenimento.

Scatena la creatività con TCL TabMax 10.4

Il nuovo tablet di TCL dispone di NXTVISION, una tecnologia innovativa che permette di definire i colori e in contrasti, rendendo tutto più vivido. Inoltre, riduce l’affaticamento degli occhi con le modalità “salva vista” e “luce blu”. Disponibile anche una terza modalità: lettura. Il display di questo nuovo dispositivo ha un rapporto corpo-schermo dell’83,2% e vanta una risoluzione FHD+ in soli 10,36 pollici. Per dar sfogo alla creatività a pieno è possibile aggiungere uno stilo (non incluso nella scatola).

Prestante e ultra potente

Il nuovo TabMax di TCL monta un SoC Snapdragon e l’Intelligenza Artificiale, per combinare prestazioni, innovazione e massima sicurezza. Un importante contributo alla qualità finale è dato anche dalla GPU Adreno 610 e dalle fotocamere, rispettivamente di 13 MP e di 8 MP. Con una singola ricarica questo tablet dura fino ad otto ore, cinque se si gioca online. In soli 30 minuti sarà possibile ricaricarlo al 21% con il caricatore da 18 W. Anche lo spazio d’archiviazione è aumentato rispetto al modello precedente, raggiungendo i 256 GB.

Divertimento per tutta la famiglia c on TCL

L’azienda ha pensato anche alle famiglie. Con TCL Kids si avrà un’interfaccia a misura di bambino: icone più grandi, design più dinamico e tanto altro. Il dispositivo diventerà ancor più semplice e intuitivo da usare, l’ideale per i più piccoli. Nella libreria sono inoltre presenti svariati contenuti, dalle fiabe ai video educativi di ogni genere. Munito ovviamente anche di impostazioni specifiche per garantire un uso equilibrato e controllato del dispositivo.