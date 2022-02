La decisione di Samsung di porre fine alla serie Galaxy Note per dar spazio unicamente ai modelli Galaxy S e Galaxy Z ha trovato conferma soltanto pochi giorni fa ma le ultime indiscrezioni riguardanti il prossimo pieghevole lasciano intuire che i dispositivi Note influenzeranno comunque i futuri smartphone del colosso. Quest’anno, infatti, sarà lanciato un nuovo Galaxy Z Fold e ancora una volta sarà presente uno degli accessori più apprezzati dagli utenti.

Samsung: il prossimo pieghevole sarà dotato di S Pen!

A offrire alcune informazioni, seppur con largo anticipo, in merito alle caratteristiche del prossimo pieghevole Samsung è TheElec. La fonte afferma che il Samsung Galaxy Z Fold 4 farà propria quella particolarità che fino allo scorso anno era prerogativa dei Galaxy Note.

Il pieghevole vanterà infatti un alloggiamento per la S Pen, che potrà essere utilizzata su un display ancora più ampio rispetto al dispositivo rilasciato quest’anno. Il Galaxy Z Fold 4 potrebbe infatti essere costituito da un pannello esterno di 6,19 pollici e un display interno da 6,57 pollici.

Le specifiche tecniche dello smartphone non sono ancora emerse. Samsung potrebbe apportare alcune migliorie alla fotocamera frontale inserita sotto il display e modificare il comparto fotografico presente sul retro dello smartphone. Esteticamente non dovrebbero essere introdotte particolari novità rispetto alla generazione attualmente in commercio ma Samsung potrebbe aggiungere alla serie Galaxy Z un ulteriore modello decisamente interessante. I brevetti recentemente registrati dall’azienda testimoniano infatti la volontà di dar vita a degli smartphone pieghevoli in grado di assumere posizioni differenti e dotati di più meccanismi a cerniera.