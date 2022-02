La Honda e è davvero un’auto costruita per la guida nelle città europee: è una vettura per spostarti in città e può svolgere comodamente il ruolo di “seconda auto in una famiglia”, fornendo una guida a emissioni zero per andare a fare shopping oppure per fare la corsa scolastica quando accompagniamo i nostri figli e per il tuo tragitto giornaliero, ammesso che non sia troppo lontano.

La Honda e potrebbe essere un’auto elettrica compatta, ma è piena di tecnologia per tenerti impegnato e farti divertire, ha un’alta cura dei dettagli ed un’anima sportiva che non ti aspetteresti. Tuttavia, l’autonomia probabilmente sarà un ostacolo per molti, ci sono altri piccoli veicoli EV che offrono maggiore autonomia ad un prezzo inferiore, ma nessuno di loro sarà bello come la piccola giapponese.

Design ed esterni

Ha uno sguardo simpatico e “pacioccoso”. Quando passerete alla guida della Honda e, sarà impossibile non attirare occhi indiscreti. La carrozzeria è molto pulita, levigata e minimal, con forme davvero semplici e linee morbide.

Le maniglie delle portiere si trovano a filo con la carrozzeria, spuntando fuori quando si preme lo sblocco sulla chiave, mentre gli specchietti retrovisori esterni sono stati sostituiti con delle telecamere. Entrambe queste decisioni di progettazione aiutano a ridurre la resistenza e aumentare l’efficienza e come abbiamo già menzionato e discuteremo più dettagliatamente in seguito, vorrai tutta l’efficienza che puoi ottenere qui.

Anche se la Honda e è un’auto piccola, è comunque dotata di quattro porte, le portiere si aprono quasi a 90° consentendo un accesso più facile ai sedili posteriori. Mentre le maniglie delle portiere anteriori sono posizionate dove ti aspetteresti che fossero, le maniglie di dietro sono vicine al telaio posteriore dell’auto e mimetizzate nella cornice nera del finestrino (non si aprono automaticamente). Di nuovo, il loro posizionamento quasi nascosto mantiene puliti i lati della Honda e.

Sali dentro e l’estetica pulita continua. Honda afferma che gli interni minimalisti sono progettati per sembrare un salotto e anche se potrebbe non sembrare un salotto in cui sei mai stato, è comodo. Sorprendente, vista la categoria, lo spazio dedicato ai passeggeri posteriori. I sedili anteriori sono avvolgenti e comodi, con spazio sufficiente per le gambe e la testa.

La console centrale è separata dal cruscotto, questo significa che c’è un chiaro divario tra i due vani piedi, che aiuta a creare l’illusione che la Honda e si senta più grande di quanto non sia in realtà. Questo spazio è abbastanza grande da contenere una borsa, anche se dovrai fare attenzione che non cada nel vano piedi del conducente.

La sezione centrale ospita i pulsanti di selezione della modalità di guida, i comandi del freno di stazionamento e l’interruttore della modalità di guida. C’è anche un portabicchiere estraibile nella parte anteriore della console centrale che fornisce un migliore accesso al tuo drink mentre è di fronte a te, piuttosto che dietro il gomito.

Le tasche delle porte coprono solo un terzo della larghezza di esse e sono relativamente sottili, ma qui c’è spazio per una bottiglia di bevande, così come per le chiavi o un telefono.

È improbabile che porti la Honda e per lunghi viaggi su strada e i passeggeri dovrebbero essere in grado di far fronte allo spazio limitato per viaggi brevi.

Specifiche e tecnologia Honda e

Se ti piacciono gli schermi nelle auto, adorerai la Honda e. Cinque display si estendono per l’intera larghezza del cruscotto, più lo specchietto retrovisore centrale che è anche lui un display. Lo schermo principale situato dietro il volante, che funge da quadro strumenti è da 8,8 pollici, mentre gli altri due che offrono l’infotainment sono da oltre 12 pollici. Lo schermo centrale è il display principale , da dove il guidatore controllerà la navigazione e l’audio. Il terzo schermo è per il passeggero del sedile anteriore, dando loro accesso ai controlli di infotainment che consentono loro di controllare la riproduzione multimediale, visualizzare la mappa e persino aggiornarsi sulle ultime notizie e sul meteo.

Questi touchscreen sono luminosi, chiari e reattivi, ma l’interfaccia utente in generale non è la più intuitiva che abbiamo utilizzato. Il layout delle opzioni rapide affiancato dovrebbe essere semplice in apparenza, ma il ragionamento del sistema nel far emergere alcune opzioni rispetto ad altre a volte crea confusione.

Ciò che non crea confusione è capire come manterrai carichi tutti i tuoi dispositivi. La Honda e viene fornita con una pletora di porte, con due USB, una HDMI e una porta 12v, tutte situate alla base del cruscotto, tra i vani piedi anteriori. C’è una piccola tasca sotto queste porte, che ti offre un posto dove infilare il telefono quando è in carica.

Queste porte sono unite da una presa di corrente di dimensioni standard, la stessa che troveresti a casa tua, che ti consente di collegare tutti i tipi di dispositivi, come un laptop e sì, anche una PS5, ma noi ci abbiamo collegato la nostra Nintendo Switch. Il gioco, o riproduzione multimediale, sarà visibile sullo schermo da 12 pollici.

Infine, i due display più piccoli, da 6 pollici, fanno parte del sistema di specchietti retrovisori esterni digitali della Honda e. Si siedono in linea con il resto degli schermi, e questo significa che sono a un’altezza in cui sono naturali da guardare. Sono molto comodi e ci si abitua velocemente alla loro presenza, inoltre offrono un raggio di visibilità maggiore rispetto a quelli standard.

Guida, autonomia e ricarica

La Honda e è agile sulle strade. Le sue dimensioni compatte e il baricentro basso significano che è abbastanza dinamica dietro gli angoli e può sfrecciare via dalle luci senza problemi.

Non darà impulsi alle corse con la sua velocità massima di 145 km/h o il tempo da 0 a 100 di circa 8 secondi, ma c’è abbastanza potenza per portarti in giro per la città e la configurazione RWD (trazione posteriore) le conferisce una sensazione leggermente più vivace di una configurazione a trazione anteriore.

Lo sterzo leggero e lo stretto raggio di sterzata consentono alla Honda e di essere manovrata facilmente anche in spazi stretti, utile quando si tratta di parcheggiare nei centri urbani.

Il risultato è un’auto davvero divertente da guidare, che a volte si sente non dissimile da un go-kart mentre lo sbatti in curva. La guida è relativamente fluida e all’interno dell’abitacolo non c’è troppo rumore della strada (almeno a velocità cittadine), rendendo la Honda un posto piacevole dove stare.

Esistono due modalità di guida: Normal e Sport, con Normal come impostazione predefinita e quella che ti consigliamo di utilizzare la maggior parte del tempo per ottenere la massima autonomia. Lo sport irrigidisce un po’ le sospensioni e aumenta l’accelerazione disponibile sotto i piedi, ma non trasformerà l’esperienza di guida.

In giro per la città poi, la Honda e eccelle. Se hai voglia di andare più lontano, tuttavia, questa non è l’auto con cui farlo.

Infatti la e non è commercializzata come una vettura per lunghe distanze – è stato progettato come un veicolo “sportivo” in città o un secondo veicolo in una famiglia – ma quando hai un’auto a volte c’è la tentazione di andare un po’ oltre.

L’autonomia ufficiale della Honda e arriva fino a 220 Km, ma realisticamente sarai fortunato se ottieni 150 Km con una singola carica. Rimanendo su strade residenziali più lente, siamo stati in grado di percorrere circa 180 Km con una singola carica, ma se i tuoi percorsi ti vedono prendere strade più veloci, scoprirai che la batteria si scarica molto rapidamente.

Sebbene la Honda e possa essere ottimizzata per l’automobilismo in città, è dotata di cruise control adattivo e di guida autonoma di livello 2, che semplificano la guida su strade più veloci (ma non semplificano l’autonomia).

Può mantenere la corsia e seguire l’auto che precede, accelerando e rallentando automaticamente. Il sistema ha funzionato bene per noi e riconosce in maniera efficace rotatorie e pedoni.

Prezzo

Il prezzo della Honda e parte da 36.400 euro per la versione base, ma la versione (leggermente) più potente che abbiamo avuto noi in prova, la Honda e Advance, parte 39.400 euro.

Questo rende la Honda e uno dei veicoli elettrici compatti più costosi sul mercato, con la Fiat 500e e la Renault Zoe che offrono entrambe prezzi di partenza più bassi.