Realme sta crescendo in modo esponenziale ormai da mesi. L’azienda è già pronta al lancio di altri prodotti, che presenterà ufficialmente al MWC 2022 che si terrà a partire dal 28 febbraio. In occasione di quest’evento l’azienda mostrerà al pubblico i nuovi flagship della serie GT 2, i suoi smartphone più premium di sempre.

La nuova gamma di smartphone realme GT 2, già disponibile in Cina dall’inizio di gennaio, è alimentata dall’incredibile SoC Snapdragon 8 Gen 1. La variante Pro della linea GT 2 sarà anche il primo smartphone in assoluto in Europa a disporre di questo chipset.

I prezzi di questi nuovi smartphone saranno più modesti di quel che ci si potrebbe aspettare da dispositivi dalle caratteristiche decisamente premium. Realme, infatti, ha puntato molto sulle ultime tecnologie, con l’obiettivo di soddisfare le tecnologie di milioni di utenti di ogni generazione sparsi in tutto il mondo. L’azienda punta a sbaragliare la concorrenza soprattutto nella fascia alta. “È fantastico offrire qualcosa di nuovo ed entusiasmante agli utenti di tutto il mondo. GT 2 Pro porterà tutto a un livello superiore”. dichiara Sky Li, CEO dell’azienda.

realme ha anche raggiunto un importante traguardo: 100 milioni di unità vendute, è il primo brand di smartphone a finire nella top 6 dei marchi più influenti in soli sei anni. Tutto è stato possibile grazie alla continua ricerca e applicazione di tutti gli ultimi trend tecnologici e le ultime innovazioni. La linea GT 2 Pro introduce anche altre novità, oltre a quelle accennate prima: retro in biopolimeri, fotocamera ultra-grandangolare da 150 gradi e l’IFC (Innovation Forward Communications). Trattasi della prima commutazione con antenna HyperSmart a banda ultra larga al mondo, potenziatore Wi-Fi e NFC 360°, in grado di garantire un’esperienza del tutto premium.