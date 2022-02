La societa’ Candies Tolteca sta ritirando tutte le confezioni di Saladitos (prugne secche salate) e di Saladitos con Chile y Limon (prugne essiccate con peperoncino e limone) perché potrebbero essere contaminate dal piombo.

Il piombo è una sostanza tossica presente nel nostro ambiente in piccole quantità. Tutti sono esposti a piccole quantita’, lo si puo’ ingerire quando si mangia o si beve dell’acqua. L’esposizione a quantità maggiori di piombo può causare avvelenamento. Sebbene possa interessare quasi tutti i sistemi corporei, i suoi effetti dipendono dalla quantità e dalla durata dell’esposizione e dall’età della persona esposta.

I sintomi possono includere dolore addominale, vomito, letargia, irritabilità, debolezza, cambiamenti del comportamento o dell’umore, delirio, convulsioni e coma. Tuttavia, neonati, bambini piccoli e il feto in via di sviluppo possono essere influenzati dall’esposizione cronica a quantità di piombo che potrebbero non provocare sintomi evidenti di avvelenamento da piombo.

Potrebbe avvelenare molte persone

L’equilibrio di piombo nei bambini può causare difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo e punteggi più bassi del QI.

I prodotti Saladito sono stati venduti e/o distribuiti in California, Nevada e Utah tramite distributori indipendenti e rappresentanti di vendita della società che, a loro volta, sono stati venduti a molti negozi al dettaglio, inclusi supermercati, stazioni di servizio e negozi convenienti. Ma potrebbero esserci stati scambi commerciali anche in Italia e in Europa.

Entrambi i prodotti Saladitos sono disponibili in porzioni confezionate in un sacchetto di cellophan trasparente circa (4 “x 8”). Il nome SALADITOS (Prugne Secche Salate) compare su un’etichetta del marchio TOLTECA Blu ed è identificato con il codice UPC 704927600694. I SALADITOS CON CHILE Y LIMON, (Prugne Secche con Peperoncino & Limone) compaiono su un’etichetta del marchio TOLTECA Verde ed è identificato con il Codice UPC 704927600700.