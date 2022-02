Ancora pericoli alti per coloro che hanno una carta di credito ricaricabile Postepay. In queste settimane molti utenti di Poste Italiane hanno avuto a che fare con i malintenzionati che si nascondo in rete e con i loro corrispettivi tentativi di phishing.

Postepay, i finti messaggi degli accrediti per rubare soldi

La strategia messa in atto dagli hacker è sempre la stessa. I cybercriminali, fingendosi parte del gruppo assistenza di Postepay, si mettono in contatto con gli utenti ed invitano costoro a leggere messaggi, inviati via SMS o anche via mail, in cui si paventa l’accredito sulla carta di somme superiori anche ai 1000 euro. Un testo base di questi messaggi è il seguente: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

Una volta letti questi messaggi, gli utenti di Postepay sono invitati a cliccare su un link in allegato per ricevere ulteriori informazioni. I possessori della carta Poste Italiane nel preciso istante in cui cliccano sul collegamento ipertestuale mettono a serio rischio le loro informazioni riservate ed anche tutti i dati relativi al conto di Poste Italiane.

Oltre ad episodi legati a furti d’identità online e alla creazione di profili fake, gli utenti Postepay rischiano anche la tenuta dei loro risparmi. In caso di condivisione delle credenziali home banking, gli hacker potrebbero avere gioco facile nel rubare tutti i soldi presenti sulla tessera.

Per questa ragione, invitiamo tutti i clienti Postepay a tenere alta la guarda dinanzi alle comunicazioni ricevute via web e a chiedere supporto al servizio assistenza di Poste Italiane in caso di necessità o di chiarimenti.