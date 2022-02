L’ente nazionale più famoso è conosciuto in tutto il paese è senza alcun dubbio poste italiane, la signora in giallo vanta infatti una platea di clienti a dir poco assoluta conquistata negli anni grazie ai propri servizi sempre ben integrati con infrastrutture del paese e con costi di gestione davvero competitivi.

Tale contesto ha contribuito e levare il nome di poste italiane nell’olimpo delle aziende italiane, esso però nasconde un lato oscuro ben evidente e a tratti decisamente ingombrante, spesso infatti il buono nome di poste viene sfruttato dai truffatori per mandare avanti delle vere e proprie campagne di truffa ai danni dei suoi clienti.

Queste campagne prendono corpo email o sms di phishing scritti con l’apposito intento di ingannare l’utente portandolo a consegnare di propria volontà le credenziali di accesso ai conti BancoPosta.

Phishing conto BancoPosta

Come potete ben leggere il nuovo sms di phishing che sta circolando in Italia ribadisce il concetto, quest’ultimo infatti avvisa di un’anomalia riscontrata sul conto BancoPosta da dover risolvere effettuando l’accesso presso un apposito link inserito in basso, quest’ultimo però rimanda ad una falsa area clienti di poste italiane che ricalca fedelmente il design di quella originale.

Nel caso doveste inserire i vostri codici di sicurezza su quel link il danno sarà fatto, Esso infatti manderà tutti i dati al creatore della truffa consentendogli di svuotare il vostro conto in tutta facilità.

Il consiglio e ovviamente molto semplice, fate attenzione e abbiate occhio scientifico dal momento che poste italiane non usa degli sms caserecci per comunicare.