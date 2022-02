Il ritorno della Champions League rappresenta un grande assiste per tutti gli appassionati di calcio che desiderano seguire la loro squadra del cuore senza avere un regolare piano per le principali pay tv. Da quando la Serie A è passata nelle mani di DAZN e da quando si è avuta una divisione dei diritti tv tra DAZN, Sky e Amazon Prime Video sempre più clienti hanno deciso di affidarsi allo streaming IPTV.

IPTV, altissimi i rischi per la visione gratis del calcio

Lo streaming illegale rappresenta una realtà nel nostro paese. Molte persone scelgono questa tecnologia come alternativa a DAZN, anche in virtù dei possibili risparmi. Rispetto a regolari piani per le pay tv, con questa tecnologia è possibile risparmiare sino al 90%

I clienti che si affidano a questa tecnologia però lo fanno a loro rischio e pericolo. In primo luogo tutti coloro che optano per l’IPTV si espongono ad una sanzione amministrativa che può arrivare sino a 30mila euro. In alcuni casi è prevista anche la galera sino a tre anni per i casi di recidiva.

Attenzione anche alle truffe legate all’IPTV. Molti utenti vengono intercettati su Telegram e su WhatsApp da finte promozioni per lo streaming illegale e dopo aver pagato il corrispettivo di ticket annuali non ricevono alcun servizio in cambio.

Spesso l’IPTV senza un abbonamento regolare per DAZN si lega anche ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.