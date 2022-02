IPTV: ancora un'operazione della Finanza, multati in mezzo milione

Quando si parla di pirateria, non si può citare l’Italia. Il bel paese è diventato infatti una vera e propria roccaforte di questa pratica il legale che non fa altro che andare a danneggiare i più grandi licenziatari che si occupano di pay TV.

La Guardia di Finanza però sarebbe facendo del suo meglio per bloccare tutte queste organizzazioni, le quali si suddividono in parti uguali in tutto il paese. L’ultima indagine sarebbe stata condotta e conclusa proprio in Campania dove una rete IPTV di persone enorme sarebbe stata interamente bloccata e multata.

IPTV: la pirateria subisce un duro colpo, la Guardia di Finanza blocca 550.000 persone

Durante gli scorsi giorni sarebbe arrivata la notizia che in molti di certo non si aspettavano: una piattaforma con oltre mezzo milione di persone sarebbe stata improvvisamente individuata e bloccata dalla Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato, il server era interamente gestito da un venticinquenne campano che grazie ai proventi illeciti era riuscito addirittura ad andare a vivere a Dubai. Ora tutte le persone saranno multate con una sanzione minima da 1000 €.

Continuerà quindi la task force contro questa vera e propria piaga, la quale purtroppo ha preso piede in tutto il mondo.