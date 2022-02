Ci sono grandi novità per tutti coloro che hanno deciso di passare ad Iliad. Dopo aver cambiato in maniera drastica il mercato della telefonia mobile, il provider francese ha deciso di virare nel campo della telefonia fissa. Nel corso di queste settimane tutti i clienti potranno infatti attivare le inedite e vantaggiose tariffe per la Fibra ottica.

Iliad, costi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

I clienti che decidono di passare ad Iliad potranno beneficiare della massima convenienza in termini di servizi, coniugati ai prezzi più bassi del mercato. La strategia dell’operatore che per queste settimane è quindi una strategia volta a pareggiare l’andamento delle sue tariffe per la telefonia mobile.

Tutti gli abbonati di Iliad potranno ora sottoscrivere la promozione Iliad Box. Questo pacchetto prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e senza scatto alla risposta. Per la componente internet, gli utenti potranno beneficiare di connessione illimitata con le velocità massime sino a 4Gbps. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della promozione è pari a 15,99 euro. Questo costo è dedicato in via prioritaria a tutti gli utenti che hanno già una SIM attiva con il provider francese.

La tariffa, infatti, prevede un costo pari a 23,99 euro ogni mese in caso di mancata associazione con un piano ricaricabile. I servizi inclusi nel prezzo di 23,99 euro sono i medesimi.

Gli abbonati che intendono sottoscrivere una promozione per la telefonia fissa con Iliad, sia nell’uno che nell’altro caso, dovranno aggiungere una quota una tantum pari a 39,99 euro.