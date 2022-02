Green pass abolito: questo il pensiero del Governo e del ministero della Salute

Il Covid purtroppo andrà avanti ancora per molto tempo, ma cambieranno gli atteggiamenti da parte delle persone paese per paese. Infatti ogni governo sta adottando delle nuove strategie in merito alle restrizioni adottate durante gli scorsi mesi. In Italia sembrerebbe ormai ufficiale da giorni l’abolizione delle mascherine all’aperto, tranne per i cittadini della Campania che dovranno attendere fino al 28 febbraio.

In questo caso quindi ci sarà ancora un po’ di tempo da attendere, ma si discute già di quelli che saranno i prossimi provvedimenti da prendere. Molto probabilmente infatti il Green pass verrà prorogato, contrariamente a quanto credevano moltissimi cittadini. Non è ancora il periodo giusto per l’abolizione del certificato verde, il quale secondo le parole del ministro della Salute potrà tornare ancora utile. In basso trovate quindi le dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

Green Pass e abolizione: a quanto pare non è ancora il momento giusto secondo il ministero della Salute

Queste le parole da parte del ministro della Salute Walter Ricciardi che è intervenuto a Zona Bianca:

“È opportuno tenere il Green pass ancora per un periodo di tempo prolungato, almeno fino al prossimo inverno“.

Questo e poi le parole da parte di Roberto Speranza:

“Sicuramente la situazione è in enorme miglioramento e continuerà ad andare bene. Avremo una buona primavera e un’ottima estate, ma dobbiamo capire che il virus c’è ancora. Non dobbiamo commettere gli stessi errori del passato. È chiaro che possiamo fare praticamente tutto, ma in condizioni di sicurezza. Vaccinazione e Green pass sono i nostri strumenti per questo”.