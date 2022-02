Esselunga riserva agli utenti una sorpresa incredibile, all’interno dell’ultimo volantino ha deciso di inserire un lungo elenco di smartphone disponibili a prezzi estremamente ridotti, tutti pensati per avvicinare i consumatori alle fasce più richieste e desiderate del momento.

L’unico limite da non perdere di vista, riguarda l’impossibilità di godere delle medesime riduzioni sul sito ufficiale, ricordando infatti che sarà sempre necessario recarsi personalmente in negozio, senza però dover sottostare a vincoli territoriali particolari. Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Per i codici sconto Amazon, ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram dedicato, lo trovate qui.

Esselunga: tantissime offerte per gli utenti

Un volantino Esselunga infarcito di sconti speciali attende gli utenti nei vari punti vendita in Italia, al suo interno si possono scovare ottime occasioni pensate proprio per far risparmiare tutti coloro che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo.

Nel volantino trova ad esempio posto l’ottimo Apple iPhone 12, uno smartphone eccellente, non proprio di primissimo pelo, data la disponibilità sul mercato da più di un anno, ma comunque in grado di garantire prestazioni d’altissimo livello, al prezzo finale di soli 799 euro (la variante in vendita è da 128GB). Dall’altro lato della barricata arriva invece l’ottimo Xiaomi redmi Note 8 2021, un prodotto chiaramente molto più economico e meno performante, disponibile alla cifra finale di soli 139 euro.

Tutto questo, e molto altro ancora, vi attende direttamente da Esselunga; se volete conoscere i prezzi più bassi del volantino, collegatevi subito al sito ufficiale.