CoopVoce: Evolution fino a 100GB per soli 8 euro al mese

Tutti i gestori virtuali che stanno operando sul territorio italiano riescono a prendersi regolarmente le loro soddisfazioni. Il livello è diventato altissimo e differentemente da quanto ho visto durante gli anni scorsi, i provider virtuali possono gareggiare tranquillamente con quelli più blasonati.

Stando a quanto descritto dal pubblico che ha esperienza in merito, uno dei più richiesti al momento sarebbe CoopVoce. Il merito di questa grande popolarità è sicuramente da attribuire alla sua propensione nel lanciare contenuti di livello ma soprattutto prezzi che non cambiano mai nel tempo. Secondo quanto descritto, sarebbero ancora disponibili le offerte Evolution, quelle che arrivano fino a 100 giga partendo da un prezzo base di 4,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: gli utenti possono avere le migliori offerte per pochi euro mensili, ecco l’elenco

Qui in basso notate nell’elenco le tre promozioni principali del gestore virtuale, le quali dureranno per sempre agli stessi prezzi. Ricordiamo infatti che non è prevista alcuna rimodulazione per nessuna delle tre.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS