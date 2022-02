Gli smartphone sono da sempre i prodotti più richiesti ed acquistati dagli utenti di tutto il mondo, in genere perché sono anche i più utilizzati quotidianamente. Per questo motivo Coop e Ipercoop hanno pensato di mettere a disposizione una campagna promozionale eccellente, garantendo difatti prezzi relativamente bassi sull’acquisto di alcuni modelli dall’elevato interesse commerciale.

Le nuove offerte del volantino Coop e Ipercoop sono da considerarsi attive solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o comunque da altre parti. I prodotti sono sempre distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand, nel caso in cui si tratti comunque di telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: tutte le nuove offerte con i migliori prezzi

Nuovissimi sconti speciali attendono gli utenti da Coop e Ipercoop, arriva infatti il volantino che tutti stavano aspettando, infarcito di sconti in grado di soddisfare il maggior numero di consumatori. Il top di gamma effettivamente incluso nella campagna, è l’Apple iPhone 13, questi viene commercializzato ad un prezzo finale di soli 879 euro; a prima vista potrebbe apparire come cifra elevata, ma del resto considerato che è stato lanciato ad oltre 1000 euro pochi mesi fa, potrete apprezzare anche lo sforzo effettuato.

In caso contrario, il consiglio è di buttarsi a capofitto su un modello decisamente meno costoso, quale è il Realme C25Y, attualmente disponibile a soli 149 euro, il quale ovviamente garantisce prestazioni decisamente inferiori, pur essendo adeguate alla fascia di prezzo di posizionamento. I dettagli sono raccolti sul sito.