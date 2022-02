Le nuove offerte del volantino Carrefour sono assolutamente da non credere, all’interno dell’attuale campagna promozionale si possono trovare incredibili occasioni con prezzi molto più bassi del normale su tantissimi prodotti.

Per essere certi di poter accedere agli sconti, dovete sapere che gli acquisti possono essere completati solamente nei singoli negozi fisici, infatti gli stessi prezzi non sono attivi online sul sito ufficiale, o presso altre realtà del territorio nazionale. Gli utenti che vogliono acquistare uno smartphone, inoltre, potranno ricevere la variante no brand con alle spalle la solita garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Non dimenticatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram, potrete ricevere gratis i nuovi codici sconto Amazon.

Carrefour: occasioni incredibili con prezzi mai visti prima

Carrefour convince tutti gli utenti con un volantino davvero incredibile, arrivano infatti prezzi molto bassi, grazie ad un SottoCosto che punta a tutti gli effetti ad accontentare coloro che non vogliono spendere più di 179 euro per l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione.

Osservando da vicino la campagna, notiamo infatti la presenza di un trittico di prodotti interessanti, quali sono Oppo A54s, Realme C25Y o anche TCL 20Y, tutti in vendita a cifre inferiori rispetto al limite indicato poco sopra. I modelli sono distribuiti inoltre alle condizioni di cui vi abbiamo parlato in precedenza, ciò sta a significare che parliamo di no brand (quindi con aggiornamenti tempestivamente rilasciati dal produttore), affiancato alla solita garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi. Per ogni altro dettaglio in merito al volantino, affidatevi subito al sito ufficiale.