Occhio alle chiamate innoportune dei call center. Molte volte possono tornare utili per uscire dal circolo vizioso dei rincari. In altre occasioni, invece, si configurano come dei veri e propri ostacoli al nostro benessere economico e psicologico. Di fatto alcuni clienti TIM, Vodafone ed Iliad si sono imbattuti in delle truffe.

Per venire a capo della questione ed evitare spiacevoli conseguenze rispolveriamo il vadenecum delle tecniche di difesa. Iniziamo dicendo che l’arma migliore del vostro arsenale è sicuramente la diffidenza. Ecco come combattere il telemarketing ingannevole degli operatori.

Call Center: proteggiti in questo modo per non finire come i clienti imbattutisi nelle truffe

Le telefonate contraffatte mascherate da innocui tentativi di “pagare meno ed avere di più” non sono facilmente riconoscibili. Abili addestratori plasmano operatori di contact center pronti a tutti per attivare qualcosa in sordina. Cadere nell’inganno è più facile di quanto si possa pensare.

Si corre quanto meno il rischio di fornire dati personali che possono essere usati per i più disparati scopi fraudolenti. Queste sono le regole pricipali da rispettare per non incorrere in conseguenze nefaste: