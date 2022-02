Apple sta lavorando ormai da parecchio tempo a un iPhone pieghevole che, secondo buona parte delle voci emerse, sarà più che in grado di fronteggiare Samsung. Il colosso di Cupertino non ha ancora manifestato in maniera esplicita la sua volontà di inserirsi nel settore dei pieghevoli ma a parlare sono i brevetti depositati nel corso degli ultimi tempi e le indiscrezioni diffuse in rete da leaker e analisti noti.

In questi ultimi giorni, ad esempio, alcune immagini raffiguranti un presunto “iPhone Air Flip” hanno fatto il giro del web alimentando la curiosità degli appassionati, i quali dovranno comunque attendere fino al 2023 prima di poter assistere all’arrivo di uno smartphone flessibile prodotto da Apple.

iPhone Air Flip: Apple si prepara al lancio del suo primo pieghevole!

Le notizie riguardanti il primo iPhone pieghevole sono ancora parecchio contraddittorie. I brevetti del colosso hanno dato modo di conoscere le diversi opzioni idealizzate e quindi un iPhone pieghevole con chiusura a conchiglia e un dispositivo esteticamente simile al Galaxy Z Fold. Quest’ultima soluzione ha ricevuto maggior credito e gran parte degli esperti afferma che sarà proprio quella alla quale Apple farà ricorso nella messa a punto del suo smartphone.

Alcune recenti anticipazioni si discostano da ciò riferendo che il primo smartphone flessibile Apple potrebbe essere molto simile al Galaxy Z Flip 3 e potrebbe essere denominato “iPhone Air Flip”. Il punto forte dello smartphone potrebbe essere proprio il display, il design invece potrebbe rifarsi a quello di iPhone 13.

Nel complesso Apple sarebbe quindi in grado di rilasciare un pieghevole che potrebbe decisamente surclassare i dispositivi Samsung ma se così sarà potrà confermarlo soltanto l’attesa. Il colosso dovrebbe procedere con il lancio entro la fine del 2023 ma non è da escludere la proroga al 2024.