WindTre garantisce a tutti i suoi clienti le migliori iniziative nel campo della telefonia mobile. Anche nelle prossime settimane, il gestore arancione propone agli abbonati una serie di offerte alternative alle ricaricabili low cost di Iliad. Tra le migliori promozioni per questo mese di febbraio spicca senza dubbio la proposta, WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche nel 2022

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere la promozione WindTre Star+ potranno beneficiare di una tariffa che comprende consumi quasi illimitati con il beneficio di prezzi da vero e proprio ribasso.

I clienti di WindTre che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per navigare in rete con le velocità del 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile di questa promozione è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti di WindTre che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile dovranno al tempo stesso rispettare anche una serie di importanti condizioni. Gli utenti, ad esempio, dovranno aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro per l’acquisto della SIM.

Al tempo stesso, i clienti che decidono di attivare questa ricaricabile dovranno anche impegnarsi per la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad. Per quest’operazione saranno sempre necessari sino a tre giorni lavorativi.

In ultima battuta, tutti coloro che sono interessati a questa ricaricabile dovranno rivolgersi presso uno degli store ufficiali del provider presente su tutto il territorio nazionale.