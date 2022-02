Microsoft sta sviluppando una funzionalità di calibrazione HDR per DirectX su Windows, simile a quella offerta sulle console Xbox. L’azienda ha annunciato il rilascio di uno strumento di calibrazione HDR di Windows, che consentirà ai clienti di calibrare i propri pannelli HDR.

La calibrazione dell’HDR è necessaria perché i livelli di luminosità differiscono da uno schermo all’altro. Se Windows non è in grado di rilevare correttamente la luminosità massima e minima di un pannello, potrebbe causare una perdita di informazioni nelle aree chiare o scure dell’immagine, un fenomeno noto come “clipping”. In sostanza, implica che alcuni colori potrebbero tentare di superare i livelli di luminosità massimi o minimi supportati dal monitor e tutti quei colori diventeranno piatti.

Il programma di calibrazione HDR di Windows funzionerà in modo simile alla versione Xbox, utilizzando modelli di test definiti dall’HDR Gaming Interest Group. Un test troverà il dettaglio visibile più scuro che è ancora visibile, un altro determinerà il dettaglio visibile più luminoso e il finale stabilirà la luminosità massima del display. Dopo aver determinato tutti e tre i fattori, Windows dovrebbe essere in grado di visualizzare fotografie HDR dettagliate in modo notevolmente più efficiente.

Se hai avuto problemi quando giochi o guardi intrattenimento sul tuo monitor HDR, questo potrebbe cambiare la tua esperienza visiva. Anche se non l’hai fatto, è una buona idea testarlo per assicurarti di ottenere i migliori risultati che il tuo monitor ha da offrire.

Microsoft ha incorporato una nuova funzionalità di gioco denominata “Ottimizzazioni per i giochi in finestra” in Windows 11 build 22557. Per i giochi eseguiti in modalità finestra (incluse finestre senza bordi) anziché a schermo intero, questa funzione può migliorare la latenza e abilitare funzionalità come HDR automatico.