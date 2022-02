In numerose occasioni gli utenti tendono a sottovalutare quelli che sono i rischi, spesso enormi, legati a WhatsApp. I pericoli per la piattaforma di messaggistica non riguardano solo l’invio e la condivisione dei semplici messaggi ma anche un poco accorto utilizzo della foto profilo. Considerato che la maggior parte degli iscritti si serve di un’immagine copertina, questo capitolo è tutt’altro che secondario.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi

I malintenzionati nel corso di questi ultimi mesi hanno messo a punto una serie di norme per rubare le foto profilo degli utenti su WhatsApp. I cybercriminali si servono in primo luogo delle norme certamente concessive della chat. A differenza di altre piattaforme di messaggistica e social network tutti coloro che sono iscritti su WhatsApp possono visualizzare a schermo intero e senza alcuna restrizione le foto profilo di altri account ed al tempo stesso, sempre in modo indiscreto, possono effettuare screenshot delle stesse.

Queste dinamiche, visualizzazione delle foto profilo e screenshot, garantiscono ai malintenzionati la possibilità di rubare migliaia di foto su WhatsApp. Dalle foto rubate, si evocano poi i rischi legati ai furti d’identità ed alla conseguente creazione di profili fake che invadono la rete.

Gli utenti che desiderano evitare ogni genere di problema per la foto profilo possono procedere con la semplice cancellazione. Come alternativa, attraverso il menù Impostazioni di WhatsApp è possibile selezionare l’opzione per la visualizzazione della foto legata ai soli contatti memorizzati nella rubrica dello smartphone. In tal modo i cybercriminali non potranno accedere al contenuto multimediale.