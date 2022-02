WhatsApp: così hanno rubato gli account a tanti utenti, ecco il trucco truffa

Molto spesso WhatsApp finisce all’interno di quella cerchia di applicazioni che possono ricevere problemi da parte dei truffatori. Questi ultimi sanno benissimo che le piattaforme in questione sono popolatissime da ogni genere di persona. Obiettivo e puntare all’ingenuità dei clienti, in questo caso quelli di WhatsApp. Come sarebbe accaduto in alcuni casi infatti sarebbero stati portati via addirittura dei profili. Nella fattispecie, secondo quanto dichiarato da parte della polizia di Stato, sarebbe in giro una truffa tramite catena di Sant’Antonio su WhatsApp che addirittura riuscirebbe ad entrare nelle vostre chat.

Il tutto sfruttando l’applicazione in modalità desktop, la quale richiede un codice di autenticazione una volta che si tenta l’accesso. I truffatori, secondo le autorità, sarebbero riusciti a farsi concedere i codici di accesso, prendendo quindi possesso dell’account delle persone. La polizia di Stato ha dunque pubblicato un comunicato nel quale spiega la situazione e mette in guardia le persone da tale truffa.

WhatsApp: la nuova truffa ruba l’account delle persone, ecco il comunicato della polizia

“Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone – si legge sul profilo Facebook del Commissariato di PS Online – è necessario inserire uncodice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica.

L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la “proprietà”.”