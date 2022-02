WhatsApp è una delle app più importanti quando si parla di servizi o app di messaggistica istantanea.

Con circa 1,5 miliardi di utenti attivi, è diventata parte della nostra vita quotidiana. E’ importante quindi poterla conoscere a pieno, ecco quindi elenco di tutti i trucchi che ti aiuteranno a utilizzare WhatsApp nel modo migliore.

Funzionalità che non conoscevi

Nascondi la tua identità

Utilizzando le impostazioni sulla privacy è possibile nascondere l’ultimo accesso, lo stato e la foto del profilo da Pubblico o Contatti.

Trasmettere messaggi

WhatsApp consente di inviare messaggi a più contatti contemporaneamente, il che è abbastanza utile in molti scenari come desiderare un evento, inviti, ecc.

Nascondi chat

C’è una funzione di chat di archivio con la quale puoi nascondere le conversazioni dei contatti desiderati. Le chat nascoste possono essere annullate in qualsiasi momento per mostrare le chat.

Notifiche personalizzate

WhatsApp ti consente di impostare toni di messaggio diversi per ogni contatto e gruppo, utile per identificare il mittente dal tono del messaggio stesso.

Disattiva le notifiche

Se ti stai distraendo da un’attività importante a causa delle notifiche dei messaggi di WhatsApp, questa funzione è utile.

Inoltre, esiste un’opzione per disattivare le notifiche in WhatsApp per un contatto particolare. Questa funzione è utile quando si tratta solo di un contatto specifico per il quale non si desidera ricevere le notifiche. Per gli altri contatti, riceverai le notifiche come al solito.

Disattiva chat e gruppi

Chat silenziosa significa un po’ diverso per iOS rispetto ad Android. Quando una chat o un gruppo WhatsApp è disattivato su iPhone, la notifica per quella o quelle chat particolari viene disabilitata per il periodo di tempo selezionato. Nel caso di Android, la notifica arriva comunque ma in modalità silenziosa quando una chat è silenziata.

Ancora una volta, la chat silenziosa è utile per sbarazzarsi di distrazioni non necessarie che possono verificarsi a causa dei messaggi WhatsApp da un gruppo o un contatto.