Gli smartphone sono in fortissima promozione da Unieuro, grazie al nuovo volantino che l’azienda ha deciso di lanciare e di mettere a disposizione dei tantissimi utenti che sceglieranno di recarsi personalmente in un negozio, o di affidarsi interamente al sito ufficiale.

Dovete sapere infatti che gli acquisti sono ibridi, ovvero si ha la possibilità di godere delle medesime riduzioni anche dal divano di casa, con spedizione gratuita diretta verso il domicilio, nel momento in cui la spesa complessiva dovesse superare i 49 euro. I prodotti, ad ogni modo, sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente no brand.

Unieuro: le nuove offerte sono veramente incredibili

Con il nuovo volantino di Unieuro tutti gli utenti hanno la possibilità di godere di sconti veramente incredibili, a partire dalla presenza dei buoni sconto di 20 euro ogni 100 euro di spesa, cumulabili. In altre parole, per ogni multiplo di 100 euro si riceveranno coupon da 20 euro da spendere nel mese successivo, ovvero marzo 2022, per l’acquisto di un qualsiasi altro prodotto.

Al netto di tale promozione, notiamo comunque la presenza di importanti riduzioni applicate anche sui top di gamma di casa Samsung, come Galaxy S21 a soli 679 euro, Galaxy S21 FE al prezzo di 549 euro, per finire con il top di gamma assoluto della scorsa generazione, il Galaxy S21+, disponibile all’acquisto a 799 euro. Tutte le restanti offerte possono essere visionate