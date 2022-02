Ryanair ha recentemente messo a disposizione dei voucher per i viaggiatori costretti a rinunciare al proprio volo se positivi al Covid. Un gesto nobile ma oscurato da un problema emerso nelle ultime ore. Sia il sito sia l’app della compagnia hanno smesso di funzionare. I viaggiatori sono stati costretti ad eseguire il check-in in aeroporto, pagando di più.

Per molti viaggiatori, nelle ultime ore fare il check-in online è stato pressoché impossibile a causa del sito e dell’app Ryanair down. L’associazione Codici si è unita alle proteste e spera di aiutare i viaggiatori ad ottenere un rimborso. “Come spesso accade in questi casi – spiega Ivano Giacomelli – la situazione è confusa. L’unica certezza è che a rimetterci sono i viaggiatori. Non è corretto ed è per questo che ci siamo attivati per fornire assistenza. La richiesta di rimborso è legittima e Ryanair deve procedere in tal senso. Non ci interessano le soluzioni alternative per ovviare al problema. I consumatori non possono trasformarsi in esperti informatici modificando le modalità di accesso online”.

Ryanair smette di funzionare: Codici esige un rimborso per i viaggiatori

“C’è un servizio di check-in online? Non funziona? La compagnia se ne assuma le

responsabilità e rimborsi i viaggiatori, poi si indagherà su chi ha causato il disservizio. Le politiche aziendali standard non possono valere”. “Solo pochi giorni fa – osserva Stefano Gallotta – si è parlato a lungo dell’impegno di Ryanair a riconoscere un voucher a chi deve rinunciare al volo a causa del Covid“. Tra l’altro, la soluzione proposta in tal caso, e si spera non anche in questo, è discutibile. “Non dovrebbe esserci alcun buono, ma un rimborso in denaro”.

Quanto successo con il check-in online non funzionante mette in luce i problemi della compagnia in queste situazioni. I viaggiatori che hanno riscontrato problemi ad eseguire il check-in online di Ryanair nelle ultime ore possono inviare una segnalazione direttamente all’associazione Codici. Si può telefonare al numero 06.55.71.996 o inviare una mail al seguente indirizzo: segreteria.sportello@codici.org.