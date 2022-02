L’operatore virtuale PosteMobile sta riproponendo ancora una volta la propria offerta denominata Creami WOW 30 GB, attualmente attivabile fino al prossimo 20 febbraio 2022, salvo cambiamenti nei prossimi giorni.

I clienti, per attivare l’offerta, devono accedere al sito ufficiale dell’operatore, scegliendo se acquistare direttamente online o tramite consulente telefonico. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

PosteMobile ripropone Creami WOW 30 GB fino a domenica

PosteMobile Creami WOW 30GB prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati in 4G+, il tutto al costo di 4,99 euro al mese. L’acquisto della nuova SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. I rinnovi mensili invece, vengono addebitati automaticamente sul proprio credito residuo.

In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, si applicano i costi a consumo di 18 centesimi di euro al minuto, 12 centesimi di euro per ogni SMS inviato e la tariffa base giornaliera di 3,50 euro per 400 Megabyte, solo in caso di utilizzo. In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito (per adesso), con questa offerta è possibile usufruire dei minuti e degli SMS alle stesse condizioni nazionali.

Come in precedenza, Creami WOW 30GB include senza costi aggiuntivi i servizi Ti cerco e Richiama ora, il servizio hotspot, il controllo del credito residuo al numero 401212 e l’avviso di chiamata. Per scoprire tutti i dettagli dell’offerta o altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.