Ieri, 17 febbraio, Oppo ha annunciato l’arrivo della nuova gamma di smartphone Oppo Find X5, che unisce perfettamente design e avanguardia. L’evento per la presentazione ufficiale si terrà il 24 febbraio 2022. Sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube dell’azienda.

Con questa nuova linea di smartphone, Oppo introduce importanti novità per la serie Find X5, in particolare il processore Snapdragon 8 Gen 1 e il MariSilicon X. Quest’ultimo è il primo NPU (Neural Processing Unit) dell’azienda e consente di migliorare svariati aspetti, tra cui la registrazione notturna. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, non avrete più difficoltà a registrare video o scattare foto. L’elaborazione delle immagini in tempo reale raggiungerà una qualità fino ad ora inedita per Oppo, con prestazioni 20 volte più veloci ed efficienti. Ogni frame potrà essere catturato in modo impeccabile, qualsiasi sia il momento della giornata e con qualsiasi luce.

Oppo Find X5: nuova gamma di smartphone con un incredibile processore e nuovo NPU

Per quanto riguarda invece il processore Snapdragon 8 Gen 1, al momento batte qualsiasi predecessore. Questo chipset garantisce un’esperienza fluida senza eguali, sia mentre si utilizzano semplici applicazioni sia mentre si gioca. La gamma di Oppo Find X5 riuscirà a reggere il carico senza mai surriscaldarsi. Il merito è anche del design, composto da un corpo ultra-resistente in ceramica dalle linee pulite e smussate. La scocca riduce anche la presenza di impronte, oltre a gestire al meglio il calore. Anche la fotocamera e la capacità di ricarica saranno nettamente migliori rispetto agli standard dei modelli precedenti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’azienda.