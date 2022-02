Ad un anno di distanza, Nothing ha lanciato solo una versione di auricolari true wireless: Nothing Ear. Tuttavia, è sempre più vicino l’arrivo del suo primo smartphone e altri prodotti per un totale di cinque dispositivi.

Gli auricolari hanno avuto un discreto successo e hanno ricevuto molti feedback positivi dagli utenti. Con un prodotto ancor più sdoganato e popolare come uno smartphone, ci si aspettano risultati sorprendenti. Per il momento Nothing punta a non deludere le aspettative dei clienti, infatti il nuovo smartphone pensato dall’azienda potrebbe includere un SoC Snapdragon, tra i migliori in circolazione.

Nei giorni scorsi Carl Pei, CEO di Nothing, ha parlato dei nuovi prodotti su Twitter. Ha lasciato intendere possibili collaborazioni e dettagli sui prossimi dispositivi, interagendo con gli account ufficiali di Android e Qualcomm. Quest’ultima ha anche investito un totale di 50 milioni di dollari in Nothing. Le premesse, dunque, sono decisamente promettenti.

Nothing: non si sa ancora molto ma è in arrivo il primo smartphone dell’azienda

Carl Pei, anche co-fondatore di OnePlus, ha già utilizzato queste strategie di mercato in passato. Punto focale della strategia è il rilascio continuo di teaser che possano in qualche modo incuriosire gli utenti, oltre a permettere di familiarizzare con il marchio. L’altro lato della medaglia è che tanti teaser creano anche tante aspettative, ma un’azienda così giovane come Nothing non può puntare solo sull’evento di lancio.

Sul flagship proposto da Nothing non si sa molto, quasi nulla. Il nome dell’azienda non è un caso. L’obiettivo è proprio differenziarsi con semplicità dai prodotti cui siamo ormai abituati. Non sappiamo molto sullo smartphone in arrivo ma possiamo prendere in considerazione gli auricolari per notare la linea di pensiero del brand. Il design è singolare e gioca sulle trasparenze, un’idea sicuramente insolita. Potrebbe diventare una carta vincente se proposta anche per il prototipo di uno smartphone.