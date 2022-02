Il Nokia G11 e il Nokia G21, offrono una autonomia pazzesca, che potrebbe arrivare a 3 giorni di utilizzo, prima di doversi avvicinare a una presa. Chiaramente, non è nulla a confronto con il 3310, che garantiva un mese di autonomia e in caso di necessità poteva fungere come booster per la nostra auto. Tuttavia, è sufficiente per battere quasi tutti gli smartphone in circolazione che a malapena raggiungono le 24 ore.

Quando la batteria inizia a scarseggiare, Nokia ha incluso una modalità Super Battery Saver, su questi modelli, per aiutare a prolungare ulteriormente l’autonomia.