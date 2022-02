Nintendo Switch è sul mercato da oltre cinque anni e, nonostante le vendite cumulative superano quelle del Nintendo Wii, la maggior parte dei servizi di streaming non sembra essere interessata a trasferire le proprie applicazioni sul dispositivo. Twitch, YouTube e Hulu sono ancora gli unici servizi con app Switch, ma Crunchyroll si è unito alla mischia.

“C’è ufficialmente un nuovo modo di guardare Crunchyroll, ed è proprio nel palmo delle tue mani”, ha rivelato l’azienda giovedì in un post sul blog. L’app Crunchyroll è ora disponibile per Nintendo Switch, consentendoti di guardare i tuoi anime preferiti in TV mentre la tua console è agganciata o in movimento con le modalità portatile e da tavolo”.

Crunchyroll: il download è già disponibile

L’applicazione è un download di 110 MB, secondo la pagina del prodotto sul Nintendo Switch eShop, quindi non dovrebbe occupare troppo spazio sulla memoria interna del tuo Switch o sulla scheda SD. L’app è disponibile nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, italiano e russo. Per fortuna, il controllerSwitch Pro è completamente supportato, dandogli un vantaggio rispetto al Super Mario Party di Nintendo.

Crunchyroll è uno dei provider di streaming/video di anime più popolari. Nel 2021 ha raggiunto 5 milioni di membri, con oltre 120 milioni di utenti registrati contemporaneamente. La libreria di Crunchyroll, come quella di Disney+, Hulu, Netflix e la maggior parte delle altre piattaforme di streaming, è un mix di spettacoli/film con licenza e contenuto originale. Le app sono disponibili anche per iOS, Android, PlayStation 4, Wii U, Xbox One, PlayStation 3, PS Vita, Xbox 360, Apple TV, Amazon Fire TV e Windows Phone.