Fino al prossimo 11 aprile 2022, l’operatore Linkem permetterà di attivare la nuova offerta FWA denominata 5G Promo Easy 12 mesi, attivabile ad un prezzo scontato appunto per 12 mesi.

Rispetto alla versione precedente, il periodo promozionale dura 12 mesi e non 6 mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

Linkem propone 5G Promo Easy 12 Mesi

L’offerta 5G Promo Easy 12 Mesi comprende connessione illimitata con modem FWA incluso e chiamate illimitate tramite tecnologia VoIP. Il costo è di soli 19.90 euro al mese per i primi 12 mesi, dal tredicesimo mese l’addebito mensile sarà di 24.90 euro al mese. Nel dettaglio, sono previsti 48 euro complessivi suddivisi nelle prime dodici fatture. Come prima, la modalità di fatturazione è bimestrale anticipata, in questo caso con addebiti pari a 2,00 euro al mese nei primi 24 mesi.

Se il cliente utilizza una carta di credito prepagata come metodo di pagamento, il contributo di attivazione viene addebitato in un’unica soluzione. Si specifica inoltre che l’importo di 48 euro viene indicato come prezzo di listino, mentre prima il costo di 49 euro risultava promozionato al posto di 100 euro. Con Linkem 5G Promo Easy 12 Mesi è possibile navigare su rete 5G FWA con tecnologia Standalone (SA), con possibilità di raggiungere fino a 1 Gbps in download e fino 200 Mbps in upload.

Si specifica inoltre che le chiamate illimitate sono valide verso i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta. Verso numeri internazionali, le chiamate vengono tariffate a consumo, con i prezzi di listino consultabili nell’area di supporto sul sito Linkem.