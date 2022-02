Il social più famoso del pianeta è senza dubbi Instagram, la famosa piattaforma dedicata alle fotografie è infatti uno dei capi saldi nel mondo della socialità digitale, vanta miliardi di utenti e per molti è anche una vera e propria piattaforma di lavoro, dettagli legati all’incredibile uso che in molti fanno del social.

Tutto ciò è frutto anche della campagna di aggiornamenti costanti che il team di sviluppo manda avanti continuamente, spesso incentrati su nuove funzionalità ma anche sulla sicurezza, non solo quella tra utenti, ma anche quella dell’utente stesso, ed è proprio questo il caso del nuovo aggiornamento e della nuova feature introdotta, stiamo parlando di Take a Break, scopriamo di cosa si tratta.

Take a break arriva anche in Italia

Che il social network sia usato in modo intensivo e a tratti eccessivo non è un mistero, a quanto pare però la presa di coscienza è arrivata anche da parte di Instagram stesso, che ha rilasciato una nuova feature che può sembrare a tratti contraddittoria, una società che spinge a non usare la propria app, ma che la dice lunga su quanto a tal punto sia necessario porre un freno, stiamo parlando ovviamente di Take a Break, in italiano Prenditi una pausa, una nuova funzionalità che se attivata, una volta superato un limito di tempo d’uso continuato, invita l’utente a staccare dal social per pensare alla vita reale.

Si tratta di una novità a quanto pare necessaria dal momento che sempre un maggior numero di persone passa troppo tempo filato sulla piattaforma invece che pensare alla vita reale.