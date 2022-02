Iliad, anche dopo il suo ingresso nel settore della telefonia fissa con le prime tariffe per la Fibra ottica, non perde il suo ruolo di leadership nel campo della telefonia mobile. In tal senso, il provider francese continua ad offrire a tutti i suoi clienti la promozione Giga 120. I clienti che decidono di sottoscrivere questa tariffa potranno beneficiare di consumi quasi illimitati a costi da vero ribasso.

Iliad, la tariffa del 2022 ed il 5G a costo zero

Il costo mensile per il rinnovo della tariffa Giga 120 è pari a 9,99 euro. I clienti che decidono di attivare questa vantaggiosa promozione potranno ricevere consumi illimitati per le telefonate e gli SMS con 120 Giga per la navigazione in internet. Il prezzo previsto per l’attivazione della SIM è di 10 euro: questa spesa extra è da intendersi ovviamente come una tantum.

Per gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa tariffa con Iliad ci sono una serie di ulteriori vantaggi da considerare. In primo luogo, il provider potrà beneficiare della tecnologia 5G. I clienti del gestore francese con Giga 120 potranno quindi navigare con le velocità più alte per internet completamente a costo zero.

In tal senso, la strategia commerciale di Iliad si differenzia in maniera ampia da quelle che sono le posizioni di TIM e Vodafone: con questi provider è infatti previsto un pagamento di una quota extra mensile per i servizi 5G.

Già il 5G di Iliad è disponibile in ben 20 città del nostro Paese. L’impegno del provider per il 2022 è quello di estendere la copertura in un numero ancora maggiore di città e capoluoghi.