Spendere poco con Esselunga potrebbe essere davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, data l’enorme disponibilità di prodotti scontati in questo periodo dell’anno, e sopratutto la possibilità di spendere decisamente meno del previsto.

Tutti coloro che vorranno effettivamente approfittare degli ottimi prezzi, dovranno comunque pensare di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, data l’impossibilità di fruirne tramite il sito ufficiale. In parallelo, ricordiamo comunque che i prodotti sono sempre distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale riesce a coprire ogni difetto di fabbrica e non i danni accidentali.

Scoprite subito le nuove offerte Amazon, e ricevete codici sconto gratis, iscrivendovi il prima possibile a questo canale Telegram.

Esselunga: andate subito in negozio per risparmiare

Offerte assurde attendono gli utenti direttamente da esselunga, con il nuovo volantino ogni consumatore ha la possibilità di risparmiare decisamente moltissimo su ogni singolo acquisto, anche nel momento in cui volesse ad esempio accedere ad un top di gamma Apple.

Il modello coinvolto nella campagna è l’Apple iPhone 12, questi viene proposto alla modica cifra di soli 799 euro, per la variante da 128GB, con alle spalle prestazioni da vero e proprio top di gamma assoluto (anche fotografiche). Se volete invece accedere ad un prodotto decisamente più economico, e meno performante, la scelta può ricadere sull’ottimo Xiaomi Redmi Note 8 2021, disponibile nel periodo corrente a soli 139 euro, ma comunque più che accettabile in termini di prestazioni generali.

I dettagli dell’ottimo volantino discusso nel nostro articolo, sono rimandati direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa, in modo da conoscere da vicino tutti i prezzi di vendita.