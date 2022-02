Disponibile anche in Italia il nuovo Amazon Echo Show 15 con Alexa integrato e display da 15,6 pollici. Può essere posizionato ovunque o montato sulla parete. Il prezzo consigliato di partenza è 249,99 euro ed è già acquistabile su Amazon.

Echo Show 15 dispone di un processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge, una nuova schermata Home rivisitata, nuovi widget e funzioni basate sul visual ID. Grazie al visual ID, l’assistente digitale Alexa può riconoscere i volti e inserire e organizzare tutte le informazioni a riguardo su Echo Show. Passando davanti al dispositivo, si potrà scegliere di mostrare un saluto personalizzato, promemoria, eventi, musica o note. Le immagini archiviate per il profilo visual ID si possono cancellare in qualsiasi momento.

Amazon presenta Echo Show 15, disponibile al prezzo di 249,99 euro

Con Echo Show 15 sarà ancor più semplice e immediato gestire i dispositivi intelligenti in casa, soprattutto in un nucleo familiare la convivenza diventerà più semplice. Il widget Casa Intelligente permette di controllare e apportare modifiche ai dispositivi con un tocco del display. Lo schermo ampio permette anche di sfruttare la modalità picture-in-picture ad esempio per guardare un film mentre si controllano i bambini in un’altra stanza. Con il widget dedicato alle note, invece, comunicare con il resto della famiglia sarà un gioco da ragazzi. Si può inserire una nota destinata ad un membro della famiglia, successivamente Alexa riconoscerà il destinatario della nota al suo passaggio e mostrerà la nota sul display.

Se trasportate il dispositivo ovunque e non volete rinunciare al design, rendendolo parte dell’arredo, la funzione Cornice Foto consente di impostare una foto centrale e trasforma il display in una cornice. Il dispositivo assumerà le sembianze di un vero e proprio quadro che potrai modificare a tuo piacimento in qualsiasi momento.

Oltre alle funzioni e tutte le caratteristiche più innovative e interessanti del nuovo Echo Show 15 di Amazon, l’azienda ha lavorato sodo anche sulla protezione dei dati dei clienti. Direttamente tramite il dispositivo, sarà possibile spegnere microfoni e telecamera in qualsiasi momento. Potrete cancellare eventuali registrazioni e usare il copri-telecamera integrato.