Il volantino Comet riserva all’utente finale sorprese davvero incredibili, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e fanno risparmiare tutti coloro che vorranno accedere a top di gamma, o comunque a prodotti dalle prestazioni decisamente elevate.

Gli sconti, come al solito del resto, sono da considerarsi validi ovunque in Italia, ciò sta letteralmente a significare che i prezzi sono validi sia in negozio che sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse avere valore superiore ai 49 euro. In aggiunta, coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno anche richiedere la cosiddetta rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Comet sorprende tutti: arrivano nuovi sconti speciali

Se volete risparmiare sull’acquisto di un nuovo smartphone, potete fare affidamento sull’ottimo volantino Comet disponibile in questi giorni ovunque, data infatti la presenza di smartphone top di gamma e più economici. I migliori sono rappresentati dal nuovissimo Apple iPhone 13, il cui prezzo finale si aggira attorno agli 829 euro, ma anche Galaxy Z Flip3, il foldable più economico da 799 euro, per finire con il Galaxy S21 FE, disponibile all’acquisto a 599 euro.

Tutte le restanti promozioni sono legate a modelli decisamente più economici, e vanno a toccare Oppo Find X3 Lite, come anche Redmi 9AT, Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10S. Se volete conoscere da vicino i singoli prezzi attivati da Comet, ricordatevi di aprire il prima possibile le pagine a questo indirizzo.