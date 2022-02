Non esiste giorno in cui un Call Center non tenti di aggredirci con lunghe, inutili e snervanti telefonate inoportune. Non sempre il male viene per nuocere ma spesso è facile imbattersi in operazioni di telemarketing che hanno la vesta di truffa.

Questo è il caso che sta convolgendo sempre più clienti TIM, Vodafone, Fastweb ed Iliad alle prese con le scorrettezze degli operatori di contact center. Ecco che cosa sta succedendo e soprattutto come riuscire a difendersi efficacemente.

Call Center: protezione al massimo contro il telemarketing senza scrupoli

Le chiamate fastidiose non sono semplici da individuare. Parole ben piazzate, modi di fare da veri gentleman e stratagemmi grammaticali adeguati possono trarre in inganno. Anche i meno propensi alla conversazione possono cadere nella rete dell’inganno. Proprio per questo alcuni clienti hanno fornito senza saperlo dati personali attivando promozioni e tariffe a loro sconosciute.

Il rischio più grande è quello di divulgare dati sensibili ottenendo come risultato dei servizi non voluti. Alcuni semplici trucchi possno servire per non cadere in fallo. Queste sono le regole obbligatorie da seguire nell’intrattenere una conversazione con un operatore di Call Center.

Evitate di pronunciare le parole Si e No . Queste possono essere facilmente riprodotte in punti diversi della chiamata, facendo figurare la vostra accettazione di un finto contratto.

. Queste possono essere facilmente riprodotte in punti diversi della chiamata, facendo figurare la vostra accettazione di un finto contratto. Diffidate dalle voci registrate . Se ricevete una chiamata da una voce registrata che richiede dei dati, state sicuri che si tratta al 99% di una truffa. Nel caso in cui servisse comunicare info sensibili via telefono sarà un operatore a contattarvi, ma solo se avete inoltrato personalmente una richiesta.

. Se ricevete una chiamata da una voce registrata che richiede dei dati, state sicuri che si tratta al 99% di una truffa. Nel caso in cui servisse comunicare info sensibili via telefono sarà un operatore a contattarvi, ma solo se avete inoltrato personalmente una richiesta. Non fornite info identità o altri dati sensibili se ricevete chiamate da un Call Center non identificabile a proiori. Quando si parla di chiamate importanti è prevista la comunicazione anticipata del contatto con avviso specifico.

Ulteriori attacchi e metodi trasversali non sono da escludere ma innanzitutto occorre usare la diffidenza. Questa è senza dubbio la migliore arma contro gli scocciatori della cornetta.