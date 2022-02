Il caro costi per le bollette gas e luce rappresenta la peggiore notizia possibile per gli italiani nel mese di febbraio. Anche in queste settimane, molte famiglie così come molti professionisti e partite IVA dovranno fare riferimento ad un aumento verticale dei prezzi per le componenti energetiche.

Bollette, gli aumenti sino a 1000 euro per luce e gas

Nel corso di queste settimane, gli analisti hanno evidenziato quelli che sono gli indici dei rincari per le bollette di luce e gas. Per quanto concerne le tariffe per l’energia elettrica, rispetto al 2021, i prezzi sono aumentati più del 50%. Per la componente gas, invece, la tariffa ha evidenziato un più 45% sui prezzi dello scorso anno.

Queste percentuali rappresentano spese molto più alte per gli italiani su scala annua. Sempre gli analisti del mercato hanno evidenziato come in media una famiglia italiana nel 2022 potrebbe arrivare a pagare 1000 euro in più rispetto all’anno precedente per la copertura delle bollette luce e gas.

Come noto, nel mese di dicembre il Governo ha stanziato un fondo dal valore di 5 miliardi per limitare l’impatto degli aumenti sui costi energetici. In primavera sono attese ulteriori risorse del Governo con un fondo sino a 7 miliardi di euro da garantire sia ai cittadini privati che alle partite IVA.

Le associazioni di categoria chiedono un ulteriore incremento dei fondi da parte del Governo. In base ai rapporti delle stesse associazioni a tutela di privati e partite IVA, per sterilizzare completamente l’impatto del caro bollette per luce e gas servirebbe un fondo annuo sino a 30 miliardi di euro.