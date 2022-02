Il noto produttore Blackview ha da poco annunciato in veste ufficiale il suo nuovo flagship. Si tratta del nuovo smartphone Blackview A95, il quale si distingue per un design molto curato e per tanti miglioramenti rispetto ai precedenti modelli. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Blackview annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo flagship Blackview A95

Blackview A95 è il nuovo smartphone top di gamma della nota azienda Blackview. Come già accennato, questo smartphone si distingue per un design molto curato, moderno ed elegante. La serie di smartphone A ha infatti da sempre avuto come un occhio di riguardo per il design.

Il design del nuovo device nasce dalla fusione tra estetica e tecnologia (troviamo infatti la tecnologia laser 3D e ICM). La backcover è disponibile nelle colorazioni Summer Ocean Blue, Aurora Night Black e Fantasy Galaxy Rainbow, il frame è piatto e il modulo fotografico ricorda quello presente sugli ultimi iPhone. Lo spessore è di 8,55 mm, mentre il peso è di 195 grammi.

Il comparto fotografico è caratterizzato dalla presenza di un sensore fotografico principale da 20 MP. Si tratta del sensore Sony IMX376 il quale dispone della tecnologia 4-in-1 pixel binning che garantisce scatti con maggiori dettagli. Non mancano poi l’HDR 2.0, la Night Mode 2.0, l’HDR Video, l’AI Portrait Bokeh, il PortraitColor e l’AI Beauty.

Il processore montato a bordo è il MediaTek Helio P70 accoppiato a tagli di memoria con 8 GB di RAM LPDDR4X e 120 GB di storage interno UFS 2.1. La batteria ha una capienza di 4380 mAh e supporta la ricarica rapida da 18W. Il sistema operativo è invece Android 11 ed ha l’interfaccia utente personalizzata da Blackview, la Doke OS 2.1.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Blackview A95 sarà disponibile all’acquisto al seguente link dal 21 al 23 febbraio ad un prezzo speciale di 139,99$ per le prime 1000 unità vendute.