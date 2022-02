Quest’anno l’Audi A6 dovrebbe essere aggiornata con un nuovo restyling che ha già catturato l’attenzione dei media. La berlina è stata presentata in anteprima da una serie di immagini emerse online il mese scorso che mostravano lievi modifiche al design.

La nuova A6 L sembra praticamente uguale per quelli che non hanno un occhio allenato, nonostante il camouflage. I paraurti sportivi provengono dalla S-Line, con cambiamenti impercettibili rispetto all’attuale generazione. C’è anche un altro prototipo con il bodykit regolare, che nasconde una parte inferiore leggermente ridisegnata del paraurti posteriore. Immaginiamo che i fari e le luci posteriori riceveranno una grafica LED aggiornata insieme a nuove opzioni per le ruote.

La versione di riferimento è quella Europea

Molto probabilmente tutti questi saranno applicati alla normale A6 per l’Europa e il Nord America. Secondo quanto riferito, Audi manterrà gli stili di carrozzeria berlina e Avant per la A6 rinnovata, insieme alle varianti Allroad, S6 e RS6. Non ci aspettiamo grandi aggiornamenti in cabina, dal momento che l’A6 aveva già un touchscreen da 10,1 pollici e un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, tuttavia, è possibile aggiungere più funzionalità ADAS e nuovo software.

Le opzioni del motore saranno probabilmente riportate dall’attuale generazione A6 originariamente introdotta nell’agosto 2018, con piccoli miglioramenti per ridurre le emissioni. Le varianti ibride plug-in giocheranno un ruolo più importante nella rinnovata gamma A6 fino a quando l’A6 e-tron completamente elettrica non arriverà come modello completamente diverso, rivaleggiando con la Mercedes-Benz EQE e la BMW i5.

La nuova gamma Audi A6 debutterà probabilmente nei prossimi mesi in Europa e Nord America, seguendo da vicino la A6 L per il mercato cinese.