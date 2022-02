Le compagnie telefoniche, sia fisse che mobili, sono costantemente alla ricerca di promozioni che possano attirare clienti. Tra i grandi colossi troviamo Vodafone, da anni ormai leader del settore nel nostro Paese.

Tuttavia, con l’arrivo delle compagnie low cost, anche grandi gruppi come TIM, devono sporcarsi le mani. Per mantenere la competitività sul mercato, i prezzi devono essere abbassati. Questo è senza dubbio un vantaggio per tutti gli utenti, che si ritrovano ad avere un pannello di scelta sicuramente più ampio.

Per quanto riguarda le ricaricabili offerte da Vodafone, le migliori riguardano sempre quelle legate alla portabilità della rete da un altro operatore.

Un mercato che va a ribasso

Per il mese di febbraio Vodafone ha pensato a un’iniziativa particolare per i suoi affiliati, che si chiama Special 100 GB. Un’offerta facile e intuitiva che permette agli abbonati che decidono di attivarla di avere chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS Infiniti e 100 Giga per navigare in rete.

Per quanto riguarda il rinnovo mensile di tale proposta, infatti, i clienti saranno tenuti al pagamento di una spesa pari a € 8,99 ogni 30 giorni. C’è però una quota, forfettaria, che gli abbonati dovranno aggiungere e corrisponde alla cifra di 10 euro.

L’importante novità per gli utenti che sceglieranno la Speciale 100 GB sarà avere un costo invariato dell’offerta disponibile nella prima metà dell’anno, senza modifiche unilaterali (tanto temute in questo periodo).

Avere a disposizione una così vasta gamma di dati rende l’offerta davvero vantaggiosa. Per chi volesse sottoscriverla è sufficiente contattare i vari punti vendita Vodafone dislocati sul territorio nazionale. Con riferimento alle condizioni commerciali, solo gli attuali clienti Iliad potranno attivare l’offerta direttamente online.