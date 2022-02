L’operatore virtuale Very Mobile sta attualmente proponendo l’offerta Very 9.99 con 5 euro di ricarica omaggio anche ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

Very infatti ha iniziato ad inviare alcuni SMS winback ai clienti appena citati. Scopriamo insieme tutti i dettagli della promo.

Very Mobile propone la Promo con 5 euro di ricarica omaggio anche in versione winback

L’offerta tariffaria Very 9,99, composta da minuti, SMS e 220 Giga di traffico dati a 9,99 euro al mese e poteva essere attivata in versione winback anche nelle scorse settimane. Attualmente, lo stesso bundle viene anche proposto con 5 euro di ricarica omaggio, grazie alla nuova promozione lanciata lo scorso 14 febbraio 2022.

La ricarica omaggio in promozione viene erogata come credito telefonico, da utilizzare esclusivamente per il rinnovo dell’offerta. Rispetto al credito delle ricariche a pagamento, i 5 euro di ricarica omaggio hanno priorità di consumo. Si specifica inoltre che il credito ottenuto con questa promo non prevede scadenza, ma non concorre a prolungare la vita della SIM.

Ecco l’esempio di SMS inviato ad alcuni ex clienti: “Passa a Very entro il 21/2 con la nostra offerta più GIGAntesca di sempre! 220 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese. In più 5 euro di ricarica omaggio, attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/promo5e o nei negozi Very“. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili visitate il sito ufficiale dell’operatore.