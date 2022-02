UniCredit: ancora problemi, truffati in migliaia e soldi scomparsi dai conti

Bisognerebbe stare attenti tutti i giorni per non cascare in cui i tranelli che possono comportare gravi problemi. In questo caso si parla soprattutto di banche i conti correnti, i quali sono gli obiettivi principali dei truffatori che spesso tentano di impersonare le banche.

Unicredit purtroppo vedi ancora una volta il nome della banca finire all’interno di una truffa, la quale avrebbe vinto un blocco del conto per convincere gli utenti ad inserire le loro credenziali di accesso. Il tentativo di phishing dunque sta girando vertiginosamente, portando le persone all’esasperazione una volta scoperto l’inganno.

Unicredit: questo è il messaggio che dovete tenere alla larga dalla vostra casella e-mail

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT