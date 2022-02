Una recente operazione a Leopoli, in Ucraina, ha chiuso sei call center illegali. L’operazione eseguita dal servizio di sicurezza dell’Ucraina ha impedito a queste operazioni di continuare le loro truffe sugli investimenti in criptovaluta. Dalla loro base operativa, i truffatori di criptovalute hanno contattato innumerevoli potenziali vittime per cercare di frodarle con promesse di opportunità di investimento inesistenti.

Il 27 settembre 2021, il Servizio di sicurezza dell’Ucraina ha rilasciato una dichiarazione in cui sono avvenuti dei recenti arresti per via di call center illegali dedicati alla gestione di truffe internazionali. Gli esperti di sicurezza informatica della SSU sono stati infine in grado di rintracciare gli autori e chiudere le loro operazioni, che sono avvenute sopratutto in Europa tra Italia, Spagna, Francia e Germania.

Questo tipo di truffa sta diventando sempre più comune, sia in Ucraina che in altri paesi del mondo. I truffatori si affidano sicurezza a una serie di misure avanzate per impedire alle autorità di scoprire la loro ubicazione. Nonostante i loro sforzi, le agenzie come la SSU sono regolari in grado di rintracciare e fermare queste truffe.

Un nuovo modo di truffare

Questa operazione è stata il culmine di un’indagine su sei distinti call center illegali. Call center operavano da uffici e appartamenti a Leopoli. Da queste posizioni, i truffatori hanno utilizzato le linee VoIP per raggiungere innumerevoli vittime e prendere i loro soldi con la scusa di offrire loro investimenti in criptovaluta.

Le truffe sugli investimenti in criptovaluta sono diventate alcune delle operazioni fraudolente più redditizie in tutto il mondo. I prezzi di Bitcoin e di altre criptovalute hanno raggiunto i massimi massimi storici all’inizio del 2021, stimolando opportunità di investimento sia legittime che illegittime.

I truffatori offriranno enormi guadagni alle loro vittime, spesso includendo parole d’ordine come “commercio automatizzato” nel loro campo per addolcire l’affare. Tuttavia, le vittime scoprono presto di non aver ricevuto nulla per i loro soldi. I truffatori stanno semplicemente prendendo i loro fondi sperando che le misure sulla privacy che hanno adottato siano sufficienti per impedire alle autorità di rintracciarli.