Per i clienti di TIM le prossime settimane saranno molto interessanti. Sul fronte delle promozioni low cost, il gestore italiano rilancia la sua proposta e la sua sfida a tutto campo contro Iliad. I clienti che decidono di sottoscrivere una nuova tariffa, a tal proposito, potranno scegliere il vantaggio delle promozioni Wonder.

TIM, le prime offerte low cost alternative a Iliad

Nel suo listino ufficiale per il mese di febbraio le tariffe Wonder di TIM si presentano sotto una duplice veste. I clienti, in primo luogo, potranno scegliere un primo pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo della tariffa è pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti potranno poi sottoscrivere anche una seconda versione della tariffa TIM Wonder che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo in questo caso è di 8,99 euro al mese.

Gli abbonati che decidono di attivare uno di questi piani con TIM avranno inoltre la garanzia di costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento.

Per quanto concerne le condizioni tariffarie, in linea con altre promozioni low cost, anche in questo caso i clienti di TIM dovranno impegnarsi per effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Le tariffe Wonder non sono a disposizione per coloro che hanno una SIM già operativa.