Gli smartphone al giorno d’oggi sono diventati degli strumenti a dir poco imprescindibili nella routine di ognuno di noi, i piccoli device tascabili infatti ci consentono di svolgere numerose attività, da quelle più semplici come postare una foto sui social a quelle più complesse come gestire il nostro conto in banca.

Tutto ciò li porta nel tempo a far transitare nelle loro memorie un quantitativo di dati decisamente impressionante, alcuni dei quali finiscono con l’essere salvati permanentemente andando nel tempo a saturare il device, rendendolo così meno prestante è decisamente più lento rispetto all’inizio.

Si tratta di un processo fisiologico che però nel tempo può compromettere l’esperienza d’uso del vostro smartphone rendendola addirittura frustrante e poco soddisfacente.

Se anche il vostro smartphone accusa questi classici segni di invecchiamento ecco una rapida guida per poterlo ripulire completamente.

Come ripristinare lo smartphone

Innanzitutto prima di procedere spegnere il device e rimuovete la SIM e la microSD, dopodiché accendetelo nuovamente con la combinazione tasti premuta Power e volume più, così facendo quest’ultimo accederà alla recovery menu all’interno del quale, spostando vi con i tasti volume, dovrete selezionare le voci wipe data factory reset e wipe dalvik cache e, utilizzando il tasto Power.

Una volta terminati i processi selezionate la voce reboot, così facendo il vostro Smartphone si riavvierà, processo al termine del quale potrete notare che esso sarà tornato ad uno status identico a quello di quando si trovava in confezione, con la conseguente eliminazione di tutte le personalizzazioni passate, compresi i file inutili.